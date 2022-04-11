Шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти" – МИД Литвы

При этом, что конкретно предусматривает "пункт о нефти", Ландсбергис не уточнил.
Он также добавил, что нужно съездить в Киев, в Ирпень, в Бучу, чтобы понять, зачем нужны санкции.
8 апреля верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС продолжит санкционное давление на РФ.
"Уже с понедельника будем начинать это делать, постепенно – конечно, за одну ночь таких превращений мы не сможем сделать, начнем с нефти, потому что это легче внедрить", – гвоорил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Евросоюз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.
8 апреля пятый пакет санкций против России ввел Евросоюз. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.