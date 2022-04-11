Шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти" – МИД Литвы

Ландсбергис заявил, что нужно съездить в Киев, в Ирпень, в Бучу, чтобы понять, зачем нужны санкции против РФ Фото: EPA

При этом, что конкретно предусматривает "пункт о нефти", Ландсбергис не уточнил.

Он также добавил, что нужно съездить в Киев, в Ирпень, в Бучу, чтобы понять, зачем нужны санкции.

8 апреля верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял, что ЕС продолжит санкционное давление на РФ.

"Уже с понедельника будем начинать это делать, постепенно – конечно, за одну ночь таких превращений мы не сможем сделать, начнем с нефти, потому что это легче внедрить", – гвоорил он.

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