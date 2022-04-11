"РФ еще не чувствует, что нужно остановиться". Зеленский призвал мировые компании "перестать быть спонсорами варварского государства"

Несмотря на введенные против России санкции из-за вторжения в Украину, она "еще не чувствует, что нужно остановиться", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Такое мнение 11 апреля в ходе выступления по видеосвязи в парламенте Южной Кореи (Национальной ассамблее), выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Его выступление в YouTube транслировал телеканал "Украина 24".

По словам Зеленского, несмотря на введенные против РФ санкции из-за ее вторжения в Украину, Россия "еще не чувствует, что нужно остановиться".

"Это значит, что нужно сделать еще значительно больше и не только на государственном уровне. Нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой, нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Нужно чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства, которое считает, что имеет право разрушать жизнь народов", – сказал президент Украины.

Зеленский призвал Южную Корею оказать Украине помощь поставками оружия.

"Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артиллерийских системах, боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас: бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", – резюмировал глава Украинского государства.

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