"РФ еще не чувствует, что нужно остановиться". Зеленский призвал мировые компании "перестать быть спонсорами варварского государства"

Такое мнение 11 апреля в ходе выступления по видеосвязи в парламенте Южной Кореи (Национальной ассамблее), выразил президент Украины Владимир Зеленский.
Его выступление в YouTube транслировал телеканал "Украина 24".
По словам Зеленского, несмотря на введенные против РФ санкции из-за ее вторжения в Украину, Россия "еще не чувствует, что нужно остановиться".
"Это значит, что нужно сделать еще значительно больше и не только на государственном уровне. Нужно полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой, нужно ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Нужно чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства, которое считает, что имеет право разрушать жизнь народов", – сказал президент Украины.
Зеленский призвал Южную Корею оказать Украине помощь поставками оружия.
"Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артиллерийских системах, боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас: бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", – резюмировал глава Украинского государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
ЕС 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".
Ранее, 9 апреля, президент США Джо Байден подписал закон об энергетическом эмбарго России. Он предусматривает запрет на импорт нефти, газа и угля из России.