Зеленский в парламенте Южной Кореи: У вас есть то, что может быть незаменимым для нас – бронемашины, ПВО, противотанковое, противокорабельное оружие

"47 дней мы защищаемся… Вооруженные силы Украины борются героически, используя имеющиеся ресурсы и вооружение. Мы получаем помощь от разных стран... Но нам нужно гораздо больше, чтобы выжить в этой войне – против государства, которое не считает убитых... Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артиллерийских системах, боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас: бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", – сказал Зеленский.
Он отметил, что "обычные правила поставки оружия надо пересмотреть и действовать быстро".
"Надо помогать. Дать необходимое оружие Украине – значит не только спасти жизни наших людей и не только дать нам возможность деблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 10 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. "Оккупанты осуществляют перемещение батальонно-тактических групп [...] в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей [РФ]", – говорится в сообщении.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.