Зеленский в парламенте Южной Кореи: У вас есть то, что может быть незаменимым для нас – бронемашины, ПВО, противотанковое, противокорабельное оружие

Зеленский: Украине нужно гораздо больше оружия, чтобы выжить в войне против государства, которое не считает убитых Фото: president.gov.ua

"47 дней мы защищаемся… Вооруженные силы Украины борются героически, используя имеющиеся ресурсы и вооружение. Мы получаем помощь от разных стран... Но нам нужно гораздо больше, чтобы выжить в этой войне – против государства, которое не считает убитых... Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, бронетехнике, артиллерийских системах, боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас: бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. Когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы, нужно помогать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "обычные правила поставки оружия надо пересмотреть и действовать быстро".

"Надо помогать. Дать необходимое оружие Украине – значит не только спасти жизни наших людей и не только дать нам возможность деблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии", – резюмировал Зеленский.

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