Канада расширила антироссийские санкции, ограничения коснулись предприятий оборонной сферы РФ

"Министр иностранных дел достопочтенная Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит новые санкции в соответствии с положением об особых экономических мерах в ответ на незаконное и неоправданное вторжение российского режима в Украину. Новые ограничения накладывают на 33 предприятия российского оборонного сектора", – говорится в сообщении.
Канадские дипломаты объяснили, что российские структуры, против которых вводят санкции, "оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам и поэтому являются соучастниками боли и страданий, связанных с бессмысленной войной [президента РФ] Владимира Путина в Украине".
"Поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и по всей Украине, эти меры служат напоминанием о том, что Канада будет лидером в привлечении Владимира Путина и его пособников к ответственности за их вопиющие, незаконные и неоправданные действия. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения полного расследования нарушений международного права в Украине", – заявили в МИД.
"Медуза" пишет, что в числе предприятий, которые попали под новую волну санкций Канады, – Московский физико-технический институт, ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".
Ранее, 9 апреля, президент США Джо Байден подписал закон об энергетическом эмбарго России. Он предусматривает запрет на импорт нефти, газа и угля из России.