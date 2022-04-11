Канада расширила антироссийские санкции, ограничения коснулись предприятий оборонной сферы РФ

"Министр иностранных дел достопочтенная Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит новые санкции в соответствии с положением об особых экономических мерах в ответ на незаконное и неоправданное вторжение российского режима в Украину. Новые ограничения накладывают на 33 предприятия российского оборонного сектора", – говорится в сообщении.

Канадские дипломаты объяснили, что российские структуры, против которых вводят санкции, "оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам и поэтому являются соучастниками боли и страданий, связанных с бессмысленной войной [президента РФ] Владимира Путина в Украине".

"Поскольку мир реагирует на ужасные события в Буче и по всей Украине, эти меры служат напоминанием о том, что Канада будет лидером в привлечении Владимира Путина и его пособников к ответственности за их вопиющие, незаконные и неоправданные действия. Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения полного расследования нарушений международного права в Украине", – заявили в МИД.

"Медуза" пишет, что в числе предприятий, которые попали под новую волну санкций Канады, – Московский физико-технический институт, ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".

Война России против Украины. Главное (обновляется)