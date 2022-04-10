Зеленский обсудил с Шольцем санкции против РФ и поддержку Украины

"Подчеркнули, что все виновные в военных преступлениях должны быть идентифицированы и наказаны. Обсудили антироссийские санкции, оборонную и финансовую поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Наголосили, що всі винні у воєнних злочинах мають бути ідентифіковані та покарані. Обговорили антиросійські санкції, оборонну та фінансову підтримку України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

Пресс-служба канцлера сообщила, что во время разговора с Зеленским он "ознакомился с текущей ситуацией и переговорным процессом между Украиной и Россией".

"Канцлер осудил гнусные военные преступления, совершенные российскими военными в Буче и других местах в Украине. Он выразил солидарность и полную поддержку Германией народа Украины. Федеральное правительство вместе со своими международными партнерами сделает все, что в его силах, чтобы обеспечить беспристрастное раскрытие преступлений и выявление виновных, чтобы они могли быть привлечены к ответственности перед национальными и международными судами. Федеральный канцлер и президент Украины также обменялись мнениями о дальнейшей поддержке Украины и договорились поддерживать тесный контакт", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)