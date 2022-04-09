Шольц заявил, что Путин ведет себя не как современный лидер, а живет реалиями прошлых веков

"Важно не упустить из виду, какой месседж прислал президент России Путин Европе и миру. Это послание звучит так: право больше ничего не значит; когда у меня есть сила и мощь, я нарушу право, чтобы добиться своих целей, которые нам известны с XIX, XVIII, XVII и других веков", – сказал Шольц.

Поэтому, по его словам, важно единство ФРГ с друзьями и союзниками в Евросоюзе и НАТО.

"И мы говорим: Германия и НАТО так оснастятся в военном смысле, что никто не решится напасть на нас и наши страны", – пообещал Шольц.

Политик также рассказал о поддержке Германией Украины. Он отметил, что с 2014 года Германия была крупнейшим донором Украины, а сейчас поддерживает ее по-новому, помогая защищаться.

"И это верно, что мы предоставляем вооружение. Мы это делаем и будем продолжать делать", – заявил Шольц.

Он призвал Путина прекратить войну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)