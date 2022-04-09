Западные компании должны прекратить платить России за энергоресурсы, чтобы остановить убийства в Украине – ДТЭК

Дмитрий Сахарук: Каждый сознательный гражданин может увидеть, кто, несмотря на абсолютное большинство мира, остается на стороне Путина, на стороне убийств и на стороне зла Фото: dtek.com

"Единственный путь остановить убийства – перестать платить Путину за нефть и газ. Лишить его денег на ракеты, бомбы и артиллерийские снаряды. Но, к сожалению, не все западные компании осознают степень своего соучастия в преступлениях против человечности", – говорится в ней.

Сахарук отметил, что, по оценкам Bloomberg, в 2022 году Россия получит от продажи нефти и газа $321 млрд, что позволит президенту России Владимиру Путину продолжать войну против Украины.

Он подчеркнул, что для того, чтобы убедить западные корпорации прекратить финансирование войны, ДТЭК вместе с "Укрэнерго" и "Нафтогазом" создали проект Stop Bloody Energy, в рамках которого была собрана информация о компаниях, продолжающих сотрудничество с Россией в энергетическом секторе.

"Каждый сознательный гражданин может увидеть, кто, несмотря на абсолютное большинство мира, остается на стороне Путина, на стороне убийств и на стороне зла. Путина нужно остановить. Эту войну нужно остановить. Сделать это можно только сообща", – добавил Сахарук.