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Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и дочери Лаврова

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Великобритания нацелилась на "расточительный образ жизни кремлевского ближнего круга"
Великобритания нацелилась на "расточительный образ жизни кремлевского ближнего круга"
Фото: depositphotos.com

Великобритания, так же как США и ЕС, ввела санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова. Они внесены в обновленный санкционный список Соединенного Королевства от 8 апреля.

В перечень добавили Екатерину Тихонову, Марию Воронцову (которые также известны как Екатерина Путина и Мария Путина), Екатерину Винокурову (в документе также фигурирует как Екатерина Лаврова) и депутата Госдумы РФ Евгения Федорова.

Их британские активы подлежат заморозке, им запрещен въезд на территорию Британии.

"С сегодняшнего дня, когда Великобритания вводит санкции против дочерей президента Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, расточительный образ жизни кремлевского ближнего круга станет еще одной мишенью", – говорится в заявлении британского МИД.

Отмечается, что Великобритания согласовала эти санкции с США, "что является еще одним проявлением глобального единства в действиях против незаконного вторжения России в Украину".

25 марта Британия также ввела санкции в отношении Полины Ковалевой, падчерицы Лаврова.

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало новый список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, обозначенные как дочери президента России Путина, против которого ранее США уже ввели санкции.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль обязательно ответит на эти санкции, и "сделает это так, как посчитает необходимым", причем добавил, что "линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя". Этим, как отмечают российские СМИ, Кремль фактически впервые признал, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова действительно имеют родственные связи с Путиным.

8 апреля санкции против Воронцовой и Тихоновой ввел также Евросоюз.

Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номеко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".

Теги: Владимир Путин, Великобритания, санкции, Сергей Лавров, Мария Путина, Катерина Тихонова, Евгений Федоров
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