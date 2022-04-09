Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и дочери Лаврова

В перечень добавили Екатерину Тихонову, Марию Воронцову (которые также известны как Екатерина Путина и Мария Путина), Екатерину Винокурову (в документе также фигурирует как Екатерина Лаврова) и депутата Госдумы РФ Евгения Федорова.

Их британские активы подлежат заморозке, им запрещен въезд на территорию Британии.

"С сегодняшнего дня, когда Великобритания вводит санкции против дочерей президента Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова, расточительный образ жизни кремлевского ближнего круга станет еще одной мишенью", – говорится в заявлении британского МИД.

Отмечается, что Великобритания согласовала эти санкции с США, "что является еще одним проявлением глобального единства в действиях против незаконного вторжения России в Украину".

25 марта Британия также ввела санкции в отношении Полины Ковалевой, падчерицы Лаврова.