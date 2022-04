Пионтковский о последнем интервью Пескова про войну в Украине: Если это не ползучая капитуляция, то что?

Он отметил, что до интервью Пескова был убежден: президент РФ Владимир Путин попытается провести успешное наступление на Донбассе, захватить Харьков, чтобы показать своим гражданам какой-то результат.

"После поражения под Киевом Кремль и прежде всего лично Путин крайне нуждаются в демонстрации какой-то победы, чтобы продать ее собственному населению... Ну и метрикой этой победы являлось бы для них, скажем так, взятие Харькова. Все остальное не выглядело бы убедительно и не смывало бы позора поражения под Киевом", – сказал Пионтковский.

Но посмотрев "поразительное интервью" Пескова британскому каналу Sky News, эксперт предположил, что план России мог измениться.

Пионтковский напомнил, что в этом интервью спикер Путина впервые признал значительные потери РФ в войне против Украины.

"Ну таких формулировок мы до сих пор не слышали! И самое удивительное – [он сказал] "я уверен, что специальная операция закончится..." И дальше очень интересная игра английских слов. Он сказал "in the coming days" – "в ближайшие дни", потом хотел усилить эту формулировку – "in the immediate future", то есть "немедленно", но поправился, видимо, понял, что заговаривается, и "immediate future" заменил на "foreseeable future" ("в обозримом будущем". – "ГОРДОН"). То есть чувствуется, что человеку крайне необходимо было убедить, что операция закончится вот-вот. А как она закончится – дальше самое непонятное (он в таком положении, что должен говорить глупые вещи) – или "выполнением цели операции", или "нашей договоренностью с украинской стороной". Короче, он сказал, что "в ближайшие дни, а может быть, еще быстрее, может быть, завтра мы заключим соглашение с украинцами о прекращении огня". Он украинцев, правда, об этом не спрашивал, но, извините, если это не ползучая капитуляция, то что это такое?" – спросил Пионтковский.

Он считает, что Песков во время интервью находился "под большим стрессом".

"Какие-то серьезные события произошли в Кремле, видимо. Вряд ли он менял позицию вернейшего оруженосца Путина. То есть выполнял он сейчас волю не явно антипутинского крыла, а собственно Путина", – убежден аналитик.

Возможно, изменения в Кремле произошли из-за понимания, что резервов для успешного наступления в Украине нет, предположил Пионтковский. Кроме того, на это могли повлиять решение западных стран предоставить Украине тяжелое вооружение и заявления о необходимости привлечь Путина к ответственности за военные преступления в Украине.

Гордон спросил у собеседника, как, по его мнению, события будут развиваться дальше.

"Если к утру Пескова не расстреляют (интервью записывали в ночь на 8 апреля. – "ГОРДОН"), значит, Москва будет усиленно добиваться переговоров, подписания какого-то соглашения. Но сейчас у Украины очень сильные позиции. Эта операция [на Донбассе] была как бы компромиссом между генералами и Путиным и направлена на усиление переговорной позиции России. Взятием Мариуполя или взятием Харькова. Но сейчас она что-то крайне ослаблена, Песков это нам рассказал", – сказал аналитик.

Он отметил, что сомневается в готовности украинцев идти на серьезные компромиссы после таких преступлений российских военных.

"Не знаю, на что согласится Украина... Я часто общаюсь в эфире с украинской аудиторией, и любые разговоры о переговорах, казалось бы, даже разумная формула возвращения на линию [по состоянию на] 23 февраля – это значит и освобождение Мариуполя – все равно натыкаются на резкое отрицание. "Неужели они уйдут безнаказанными? А кто ответит за эти преступления?" Поэтому это такой цугцванг... По-моему, мы присутствуем при очень серьезных событиях в российском государстве", – считает Пионтковский.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube