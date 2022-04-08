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Пионтковский: Конфликт в бункере неизбежен. Будет взрыв между генералитетом и Путиным

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По информации Пионтковского, из-за неудач в Украине между Путиным (на фото) и военными назревает конфликт
По информации Пионтковского, из-за неудач в Украине между Путиным (на фото) и военными назревает конфликт
Фото: EPA

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что между президентом РФ Владимиром Путиным и российскими генералами зреет конфликт из-за неудач в Украине. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В России нет никакого общества сейчас, есть тысячи героических моих соотечественников, которые выходят на демонстрации, акции протеста, понимая, что их немедленно арестуют и дадут длительные сроки. Нет никакого общества. Нет никакого политического класса. Но в России как в фашистском государстве существует бункер. И все политические бури развертываются там. Ближайшая аналогия для Украины – Англия 1940 года, а для России  это Германия. То же самое было в гитлеровской Германии – там не было ни партий, ни общества, ни сопротивления. Борьба между фюрером и генералитетом шла все время. Она просто запрограммирована этой системой. Тем более, в случае военных неудач немедленно эта борьба возникает", – сказал Пионтковский.

Он считает, что поражение России под Киевом стало "спусковым крючком" в противостоянии между Путиным и военными.

Пионтковский напомнил, что 25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что главной целью армии РФ является "полное освобождение Донбасса". Это заявление публицист назвал "первыми раскатами грома". 

"Оно полностью расходилось с путинскими формулировками целей войны. Большинство тогда их оценило как некий хитрый план, чтобы усыпить бдительность украинцев: мол, на самом деле они не хотят отходить от Киева. Нет, это не было хитрым планом. Это было признание неудачи. Это был вызов: "Владимир Владимирович, вы нам поставили дурацкие, невыполнимые цели. Мы вас об этом предупреждали, между прочим..." Рудской очень резко переформатировал цели войны. Это не оккупация всей Украины, а удержание Донбасса и расширение его (он сформулировал по-военному точно) до административных границ Донецкой и Луганской областей", – сказал Пионтковский.

По его мнению, еще четче позицию военных сформулировал один из участников переговорной группы, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, который говорил об изменении цели войны "даже более решительно".

"Первый конфликт между фюрером и Генштабом закончился компромиссом. Они сошлись на том, что нужно сейчас навязать битву за Донбасс, одержать в ней победу и тем самым погасить конфликт и продать населению любую иллюзию победы. Вот почему для России судьба войны решается в ближайшие две недели. Какая метрика этой победы? Мы все понимаем, что как минимум  взятие Харькова, – сказал политолог. – Почему вас это удивляет? Ничто другое они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь – это не победа. Они собираются взять Харьков, продать это населению и провести тот самый парад на Красной площади [9 мая]".

Пионтковский считает, что реализовать эту задачу российской армии не удастся, что только обострит конфликт.

"Потому что встанет вопрос, который всегда встает в тоталитарных режимах. Тот же вопрос, который встал в последние дни июня 1941 года в ставке [советского диктатора Иосифа] Сталина: кто виноват – Сталин или генералы? Эта схватка закончилась победой Сталина, он назвал виновных, это генерал [Дмитрий] Павлов и его штаб. В случае провала битвы за Донбасс (а в их представлении провалом будет неудача в попытке взять Харьков) этот конфликт, который наметился 25 марта, по моим представлениям, в Москве просто взорвется. Или Путин, опираясь на свое гестапо, на силовой ресурс, который имеет, арестует генералов, или превентивно они решат вопрос с ним. Но вот этот конфликт в бункере неизбежен", – убежден публицист.

Именно поэтому он называет биту за Донбасс решающей для России. 

"Провал наступления, я убежден, приведет к взрыву между генералитетом и Путиным. И какой бы ни был исход перестрелки между ними, он резко ослабит Россию и приведет ее к поражению", – прогнозирует Пионтковский. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С самого начала войны армия России безуспешно пыталась захватить украинскую столицу. 29 марта с минобороны РФ сообщили, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. 

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил 6 апреля, что российские оккупанты завершают перегруппировку выведенных войск и подготовку к наступательной операции на востоке Украины, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей. 

По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева. Заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич уверен, что РФ попытается повторно атаковать столицу.

Из-за того, что блицкриг Путина в Украине провалился, по данным российских СМИ, Путин начал репрессии против подразделения ФСБ РФ, отвечающего за Украину. "Именно 5-я служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – выяснила "Медуза".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Иосиф Сталин, армия РФ, Андрей Пионтковский, российская агрессия, война России против Украины
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