Пентагон считает, что Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев

По словам Остина, Путин думал, что он может очень быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу, но он ошибался.
Глава Пентагона добавил, что "Путин, вероятно, отказался от своих усилий по захвату столицы и теперь сосредоточил свое внимание на юге и востоке страны".
Пентагон, в свою очередь, сосредоточил внимание на том, чтобы продолжать вооружать ВСУ по мере необходимости, добавил он.
С самого начала войны армия России безуспешно пыталась захватить украинскую столицу. 29 марта с минобороны РФ сообщили, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины.
В то же время, по данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева, а заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич уверен, что РФ попытается повторно атаковать столицу.