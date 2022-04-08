Пентагон считает, что Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев

С самого начала войны армия России безуспешно пыталась захватить украинскую столицу Фото: depositphotos.com

По словам Остина, Путин думал, что он может очень быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу, но он ошибался.

Глава Пентагона добавил, что "Путин, вероятно, отказался от своих усилий по захвату столицы и теперь сосредоточил свое внимание на юге и востоке страны".

Пентагон, в свою очередь, сосредоточил внимание на том, чтобы продолжать вооружать ВСУ по мере необходимости, добавил он.