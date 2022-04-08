Никифоров: Я сильно сомневаюсь в том, что Пескову можно верить

Никифоров комментировал интервью Пескова Sky News, вышедшее 7 апреля, и напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения представители РФ заявляли, что не намерены атаковать Украину.

"Но они планировали атаковать Украину. Вся эта ложь, которую неоднократно озвучивали россияне, оказалась неправдой. Есть ли сейчас основания верить господину Пескову? Я в этом сильно сомневаюсь", – отметил он.

Никифоров заявил, что все предполагаемые военные преступления, совершенные на территории Украины, будут расследованы. Он уточнил, что речь идет как о гражданах Украины, так и о гражданах РФ.

"Поведение российских солдат, их чувство безнаказанности имеет систематический характер. Бородянка, Ирпень, Буча, – это тяжело говорить, но мы считаем, что это не исключения, это общее правило, манера поведения российских войск. И чувство безнаказанности, которое позволяет им совершать такие зверства по отношению к гражданским лицам", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)