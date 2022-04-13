Живицкий сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена

"Из российского плена освободили супругов из Сумской области. В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области. Сегодня, 12 апреля, в результате обмена пленными мужчина с женщиной получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", – написал Живицкий.

Он не приводил других деталей обмена.

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