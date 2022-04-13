Живицкий сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена

"Из российского плена освободили супругов из Сумской области. В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области. Сегодня, 12 апреля, в результате обмена пленными мужчина с женщиной получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", – написал Живицкий.
Он не приводил других деталей обмена.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. по словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских).
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения. Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.