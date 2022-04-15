Украина и РФ провели обмен пленными в Херсонской области – оперативное командование "Юг"

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения. Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена.