Украина и РФ провели обмен пленными в Херсонской области – оперативное командование "Юг"

По словам Назарова, об обмене стороны договорились в ходе напряженных переговоров.
Состоялся обмен в районе в районе поселка Посад-Покровское, Украина выдала четверых пленных российских военнослужащих, освободив из плена пятерых украинцев, сказал офицер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения. Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена.