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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским оккупантам приказали убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной – украинская разведка

В ГУР заявили, что все российские все военные преступники будут справедливо наказаны
В ГУР заявили, что все российские все военные преступники будут справедливо наказаны
Фото: gur.gov.ua

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило перехват разговора российских оккупантов, который свидетельствует о том, что захватчики получили приказ убить всех военнопленных Вооруженных сил Украины в районе Попасной Луганской области.

Об этом пресс-служба ГУР сообщила в Facebook. 

Разведчики обнародовали отрывок перехваченного разговора.

На записи слышны фразы: "Что я тебе могу сказать, бл...дь: для Чандера старшего оставить, остальных отпустить" – "Навсегда отпустить, чтобы их никто больше не видел, включая родных". 

Убийство военнопленных является военным преступлением, подчеркнули в ГУР. 

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные. В очередной раз предупреждаем, что военные преступления не имеют срока давности и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны!" – добавили авторы сообщения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1163375661075508/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" страны.

По информации Генерального штаба ВСУ на вечер 20 апреля, оккупанты пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля Донецкой и Луганской областей, штурмуют Попасную. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, пленные, Попасная, война России против Украины, прослушка, ГУР Минобороны Украины
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