Российским оккупантам приказали убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной – украинская разведка

Об этом пресс-служба ГУР сообщила в Facebook.
Разведчики обнародовали отрывок перехваченного разговора.
На записи слышны фразы: "Что я тебе могу сказать, бл...дь: для Чандера старшего оставить, остальных отпустить" – "Навсегда отпустить, чтобы их никто больше не видел, включая родных".
Убийство военнопленных является военным преступлением, подчеркнули в ГУР.
"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные. В очередной раз предупреждаем, что военные преступления не имеют срока давности и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны!" – добавили авторы сообщения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" страны.
По информации Генерального штаба ВСУ на вечер 20 апреля, оккупанты пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля Донецкой и Луганской областей, штурмуют Попасную.