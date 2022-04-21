Российским оккупантам приказали убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной – украинская разведка

В ГУР заявили, что все российские все военные преступники будут справедливо наказаны Фото: gur.gov.ua

Об этом пресс-служба ГУР сообщила в Facebook.

Разведчики обнародовали отрывок перехваченного разговора.

На записи слышны фразы: "Что я тебе могу сказать, бл...дь: для Чандера старшего оставить, остальных отпустить" – "Навсегда отпустить, чтобы их никто больше не видел, включая родных".

Убийство военнопленных является военным преступлением, подчеркнули в ГУР.

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные. В очередной раз предупреждаем, что военные преступления не имеют срока давности и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны!" – добавили авторы сообщения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)