В Луганской области остаются еще 70 тыс. человек. В некоторых городах эвакуация уже невозможна – Гайдай

"Мы не прекращаем эвакуацию – она проходит каждый день... Ежедневно более 100 человек мы вывозим. Если даже два человека или пять человек изъявят желание уехать, мы все равно будем их забирать и отвозить, пока есть такая возможность… К сожалению, нет возможности уже в Кременной", – сообщил он.
При этом, по словам Гайдая, даже в тех городах, где продолжаются бои – в Рубежном и Попасной, – все равно есть определенные места, где осталась возможность забирать людей. Он добавил, что 19 апреля небольшое количество людей из этих городов вывезли.
Гайдай отметил, что в Луганской области остаются до 70 тыс. человек, которые до сих пор не эвакуированы. Это преимущественно пожилые люди или те, кто считает, что "где-то оно пролетит мимо, их не коснется".
Также в своем Telegram он сообщил, что на территории Лисичанского городской территориальной общины 22 апреля запланирована эвакуация для лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, а также их домашних животных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".