В Луганской области остаются еще 70 тыс. человек. В некоторых городах эвакуация уже невозможна – Гайдай

Гайдай: Мы не прекращаем эвакуацию – она проходит каждый день Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Мы не прекращаем эвакуацию – она проходит каждый день... Ежедневно более 100 человек мы вывозим. Если даже два человека или пять человек изъявят желание уехать, мы все равно будем их забирать и отвозить, пока есть такая возможность… К сожалению, нет возможности уже в Кременной", – сообщил он.

При этом, по словам Гайдая, даже в тех городах, где продолжаются бои – в Рубежном и Попасной, – все равно есть определенные места, где осталась возможность забирать людей. Он добавил, что 19 апреля небольшое количество людей из этих городов вывезли.

Гайдай отметил, что в Луганской области остаются до 70 тыс. человек, которые до сих пор не эвакуированы. Это преимущественно пожилые люди или те, кто считает, что "где-то оно пролетит мимо, их не коснется".

Также в своем Telegram он сообщил, что на территории Лисичанского городской территориальной общины 22 апреля запланирована эвакуация для лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, а также их домашних животных.

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