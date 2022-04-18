Российские оккупанты активизировали наступательные действия на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории. Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне", – говорится в сообщении.
В частности, наступательные и штурмовые действия оккупанты активизировали на отдельных направлениях в Слобожанском и Донецком операционных районах, отметили в ВСУ.
"С целью усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года", – рассказали в Генштабе.
Украинские военные ожидают, что агрессор продолжит попытки наступать на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково. Известно также, что в Белгородской области РФ в непосредственной близости от границы с Украиной оккупанты развертывают вертолетные площадки.
"На донецком и таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Противник активизировал наступательные действия на северодонецком, попаснянском, кураховском и запорожском направлениях", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, "для наращивания усилий противник продолжает сосредотачивать дополнительные танковые и артиллерийские подразделения".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" страны.
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей Украины. В Генштабе ВСУ сообщали 5 апреля, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.