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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты активизировали наступательные действия на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты намерены взять под контроль обе области Донбасса, считают в ВСУ
Оккупанты намерены взять под контроль обе области Донбасса, считают в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На востоке Украины фиксируются признаки начала наступления российских войск. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал 18 апреля в Facebook.

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории. Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне", – говорится в сообщении.

В частности, наступательные и штурмовые действия оккупанты активизировали на отдельных направлениях в Слобожанском и Донецком операционных районах, отметили в ВСУ.

"С целью усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года", – рассказали в Генштабе.

Украинские военные ожидают, что агрессор продолжит попытки наступать на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково. Известно также, что в Белгородской области РФ в непосредственной близости от границы с Украиной оккупанты развертывают вертолетные площадки.

"На донецком и таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Противник активизировал наступательные действия на северодонецком, попаснянском, кураховском и запорожском направлениях", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, "для наращивания усилий противник продолжает сосредотачивать дополнительные танковые и артиллерийские подразделения".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/297662705880148

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" страны.

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей Украины. В Генштабе ВСУ сообщали 5 апреля, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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