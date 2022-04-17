Полевые лагеря в РФ самовольно покидают военные, которых готовят к участию в войне с Украиной – Генштаб ВСУ

"Значительный общественный резонанс в Крыму вызвала информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации", – говорится в сообщении.
Украинские военные располагают также данными о фактах дезертирства в подразделениях оккупантов, готовящихся к участию в боевых действиях в Украине.
"Во время проведения мероприятий подготовки перед отправкой подразделений для участия в войне с Украиной на полигонах на территории Российской Федерации отмечено более 50 случаев самовольного ухода из полевых лагерей личным составом", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской обладминистрации сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство РФ заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что "Москва" затонула "в условиях шторма".
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.