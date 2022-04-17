Полевые лагеря в РФ самовольно покидают военные, которых готовят к участию в войне с Украиной – Генштаб ВСУ

К отправке в Украину российских военных готовят в полевых лагерях, отмечают в ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook

"Значительный общественный резонанс в Крыму вызвала информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации", – говорится в сообщении.

Украинские военные располагают также данными о фактах дезертирства в подразделениях оккупантов, готовящихся к участию в боевых действиях в Украине.

"Во время проведения мероприятий подготовки перед отправкой подразделений для участия в войне с Украиной на полигонах на территории Российской Федерации отмечено более 50 случаев самовольного ухода из полевых лагерей личным составом", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)