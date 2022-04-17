Российские оккупанты штурмовали порт Мариуполя и готовят высадку десанта с моря – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, российские бригады морской пехоты готовятся к проведению десантной морской операции у Мариуполя Фото: depositphotos.com

"Враг продолжали наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.

На волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На северском направлении, по данным Генштаба, сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.

На южнобужском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занимаемых позиций.

"По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий" – отметили в Генштабе.

Также продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения Вооруженных сил РФ имеют значительные проблемы с обеспечением, однако они смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

"В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание", – добавили в Генштабе.

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