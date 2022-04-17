ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты штурмовали порт Мариуполя и готовят высадку десанта с моря – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба ВСУ, российские бригады морской пехоты готовятся к проведению десантной морской операции у Мариуполя
По данным Генштаба ВСУ, российские бригады морской пехоты готовятся к проведению десантной морской операции у Мариуполя
Фото: depositphotos.com

Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил в утренней сводке, что российская армия готовит высадку десанта с моря в районе порта Мариуполя Донецкой области.

"Враг продолжали наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.

На волынском и полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На северском направлении, по данным Генштаба, сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории РФ по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.

На южнобужском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занимаемых позиций.

"По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий" – отметили в Генштабе.

Также продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения Вооруженных сил РФ имеют значительные проблемы с обеспечением, однако они смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

"В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 16 апреля, составляют 20,1 тыс. личного состава762 танка, 163 самолета, 145 вертолетов и восемь кораблей, включая флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Мариуполь, штурм, десантники, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой
  "Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину
  "Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину
  Никитюк: Украина сейчас сплотилась как никогда. Мы можем грызть друг друга, но никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз
  Никитюк: Украина сейчас сплотилась как никогда. Мы можем грызть друг друга, но никогда не позволим, чтобы нас кто-то грыз G
Дмитрий ГОРДОН
  "Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами". Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном
  "Мне главное было их отправить, ну а дальше заниматься своими делами". Павлик рассказал, как переживает разлуку с женой и сыном
Переехавшая в США актриса Сахно попросила предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии
Переехавшая в США актриса Сахно попросила предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии
Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде Фуканага спас из-под завалов в Дергачах собаку. Фото
Режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде Фуканага спас из-под завалов в Дергачах собаку. Фото
"На его руках кровь украинцев". Полякова обратилась к замалчивающему войну Киркорову после того, как тот поддержал кума Путина Медведчука
"На его руках кровь украинцев". Полякова обратилась к замалчивающему войну Киркорову после того, как тот поддержал кума Путина Медведчука
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо G
Дмитрий ГОРДОН
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16 G
Дмитрий ГОРДОН
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (316053)
2
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (88327)
3
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (71027)
4
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами (64847)
5
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (55460)
6
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу (41776)
7
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука (38904)
8
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса (38366)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS