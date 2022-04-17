За сутки украинские ПВО поразили 13 воздушных целей оккупантов – Командование ВС ВСУ

Среди пораженных целей: один самолет, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов и шесть крылатых ракет.
Также отмечается, что авиация Воздушных Сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей, оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупационным войскам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на утро 16 апреля, потери личного состава оккупантов в Украине достигли 20,1 тыс. человек. Кроме того, противник потерял 762 танка, 371 артиллерийскую систему, 145 вертолетов, восемь кораблей и катеров.