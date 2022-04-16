Российские истребители нанесли удары по Львовской области, силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты – ОВА

Российские истребители Су-35, которые наносили удары по Львовской области, вылетели с аэродрома в Беларуси Фото: depositphotos.com

Об этом глава Львовской областной государственной (военной) администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram.

"Утром 16 апреля с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты! Слава нашим ПВО!" – написал он.

О разрушениях или пострадавших в результате удара Козицкий не сообщил.

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