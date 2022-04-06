Количество переселенцев во Львовской области приближается к 600 тыс. – глава ОВА

"Расселили [за последние сутки] еще более 3 тыс. вынужденно перемещенных лиц. С начала войны – почти 287 тыс. человек. Приблизительно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе", – отметил он.

По словам Козицкого, 44 тыс. переселенцев смогут получить помощь от государства – все они зарегистрировались в Единой информационной базе данных. В общей сложности из нашего государства за минувшие сутки через западную границу выехали 32 тыс. человек. В том числе через Львовскую область – более 16 тыс. В то же время идет и обратный процесс: в Украину за минувшие сутки через западную границу вернулось более 20 тыс. граждан, проинформировал Козицкий.