Количество переселенцев во Львовской области приближается к 600 тыс. – глава ОВА

"Расселили [за последние сутки] еще более 3 тыс. вынужденно перемещенных лиц. С начала войны – почти 287 тыс. человек. Приблизительно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе", – отметил он.
По словам Козицкого, 44 тыс. переселенцев смогут получить помощь от государства – все они зарегистрировались в Единой информационной базе данных. В общей сложности из нашего государства за минувшие сутки через западную границу выехали 32 тыс. человек. В том числе через Львовскую область – более 16 тыс. В то же время идет и обратный процесс: в Украину за минувшие сутки через западную границу вернулось более 20 тыс. граждан, проинформировал Козицкий.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал 30 марта, что согласно обещанию главы государства Владимира Зеленского, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Для этого уже можно подавать заявление в приложении "Дія".