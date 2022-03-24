"Месяц несокрушимости". Во Львовской области рассказали о вкладе области в противостояние народа Украины российским захватчикам

В области было мобилизовано почти 30 тыс. человек и обустроено 30 официальных блокпостов, рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий Фото: Максим Козицький / Facebook

По его словам, новый дом в области нашли более 600 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приехавших в область из зоны боевых действий. Также в регионе разместились и 26 новых предприятий, вынужденных переехать из других областей. Кроме них, еще 205 подали заявки на релокацию.

"480 фур и машин из Европы привезли на Львовщину около 50 тыс. тонн гуманитарной помощи", – отметил глава области и добавил, что гуманитарку от границы до складов в области возят 425 грузовиков.

Также для нужд украинцев было приготовлено 1,3 млн порций еды. Для этого объединились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, крупнейший оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров.

Козицкий рассказал, что со складов на территории области в Киев, Сумы, Запорожье, Ахтырку, Бучу, Ирпень и другие города и села уже отправили: 9300 паллет продуктов питания, 4325 паллет непродовольственных товаров, 425 паллет товаров для сна, 18 000 ящиков медицинских товаров и 2000 мешков одежды.

Он также сообщил, что в области было мобилизовано почти 30 тыс. человек и обустроено 30 официальных блокпостов. Козицкий рассказал и о людях, покинувших Украину через переходы на территории области. По его данным, это сделали более 1,2 млн человек.

"Продолжаем борьбу. Поля для компромиссов нет. Наш народ не сломать, не разбомбить и не уничтожить. Победа будет за нами!" – резюмировал он.