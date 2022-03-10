Львовская область готова принять предпринимателей, которые хотят перенести производство на запад

Для начала релокации владельцам бизнеса нужно связаться с департаментом экономической политики Львовской ОГА Фото: depositphotos.com

Львовская ОВА, по словам Козицкого, помогает с релокацией бизнеса с востока и центра Украины. Помощь заключается в поиске инвестиционных участков, на которые можно перенести мощности, больших помещений, в том числе под склады, в формировании бизнес-заказов, чтобы предприятия сразу начинали работать, получать выручку и платить зарплаты и налоги, а также в содействии экспортерам в пересечении границы.

"Пожалуй, это одна из самых больших проблем для бизнеса сейчас – поскольку есть ограничения на покупку валюты, торговые сети не могут рассчитаться с иностранными партнерами, заплатить за комплектующие, а также покупать импортные продукты. Специалисты наших профильных департаментов пытаются поддержать их в этом вопросе, общаясь с Кабмином и Нацбанком", – пояснил Козицкий.

Он напомнил, что Министерство инфраструктуры тоже помогает в релокации производств из восточных областей на запад Украины. В частности, управленцы могут бесплатно перевезти фабрики и заводы с помощью "Укрзалізниці".

Для начала релокации владельцам бизнеса нужно заполнить анкету или написать по адресу [email protected], в личные сообщения департаменту экономической политики Львовской ОГА в соцсетях или в WatsApp по номерам: +380668330313, +380680681753, +380634667138.

"Залог победы – крепкий тыл. Поэтому мы должны быстро перезапустить экономику. Свой к своему за своим. И вместе – к победе", – резюмировал Козицкий.