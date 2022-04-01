СБУ задержала жителя Львовской области, который помогал мужчинам выезжать за границу

"На Львовщине спецслужба разоблачила и блокировала механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении неправомерной выгоды – $2 тыс. за изготовление двух пакетов "документов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

Сейчас, по словам начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Романа Горбача, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.