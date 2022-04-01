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СБУ задержала жителя Львовской области, который помогал мужчинам выезжать за границу

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Мужчина помогал украинцам выезжать за границу
Мужчина помогал украинцам выезжать за границу
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Во Львовской области Служба безопасности Украины заблокировала незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу. Об этом пресс-центр управления СБУ во Львовской области сообщил 1 апреля в Facebook.

"На Львовщине спецслужба разоблачила и блокировала механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении неправомерной выгоды – $2 тыс. за изготовление двух пакетов "документов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ssu.lviv/videos/698293364860640/

Контекст:

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизациюВерховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

Сейчас, по словам начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Романа Горбача, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.

Теги: СБУ, граница, мобилизация, призыв, Львовская область, война России против Украины
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