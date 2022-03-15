Срочников привлекут к обороне Украины в случае боевых действий на ранее мирной территории – командование Сухопутных войск

Горбач о привлечении срочников к обороне государства: Могут складываться обстоятельства, когда эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне Скриншот: UkraineMediaCenter Kyiv / YouTube

Горбач заявил, что в период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв, не проводится.

В целом прохождение срочной службы в период военного времени ничем не отличается от прохождения ее в мирное время, сказал он. По словам Горбача, срочники проходят службу в частях обеспечения в тыловых районах и не выполняли заданий в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Сейчас их специально в эту зону не направляют. Но могут складываться обстоятельства, когда на мирной вчера территории будут боевые действия и эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и [будут] оборонять государство с оружием к руках", – добавил он.

Горбач уточнил, что военнообязанные женщины могут быть мобилизованы, но пока "ни одну без согласия" не призвали.

"В военное время женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу. В настоящее время такой необходимости нет. Но в отдельных случаях их могут мобилизовать по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицина, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и другие. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не наступила", – сказал он.

Война России против Украины. Главное