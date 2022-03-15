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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Срочников привлекут к обороне Украины в случае боевых действий на ранее мирной территории – командование Сухопутных войск

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Горбач о привлечении срочников к обороне государства: Могут складываться обстоятельства, когда эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне
Горбач о привлечении срочников к обороне государства: Могут складываться обстоятельства, когда эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне
Скриншот: UkraineMediaCenter Kyiv / YouTube

В Украине пока нет необходимости для мобилизации женщин на службу, солдат-срочников к задачам по обороне страны тоже пока не привлекают. Об этом начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач заявил на брифинге 15 марта, трансляция велась на YouTube-канале Украинского медиацентра.

Горбач заявил, что в период мобилизации увольнение военнослужащих срочной службы, как и призыв, не проводится.  

В целом прохождение срочной службы в период военного времени ничем не отличается от прохождения ее в мирное время, сказал он. По словам Горбача, срочники проходят службу в частях обеспечения в тыловых районах и не выполняли заданий в зоне проведения операции Объединенных сил. 

"Сейчас их специально в эту зону не направляют. Но могут складываться обстоятельства, когда на мирной вчера территории будут боевые действия и эти военнослужащие наравне со всеми будут привлечены к обороне этих воинских частей и [будут] оборонять государство с оружием к руках", – добавил он. 

Горбач уточнил, что военнообязанные женщины могут быть мобилизованы, но пока "ни одну без согласия" не призвали. 

"В военное время женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу. В настоящее время такой необходимости нет. Но в отдельных случаях их могут мобилизовать по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицина, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и другие. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не наступила", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизациюВерховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля. 

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

Сейчас, по словам Горбача, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война, мобилизация, призыв, вторжение, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, увольнение, Сухопутные войска Украины
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