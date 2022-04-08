Во Львовской области и.о. мэра продавал иностранную гуманитарную помощь – прокуратура

Чиновника подозревают в продаже бесплатной гуманитарной помощи из Финляндии Фото: Львівська обласна прокуратура / Facebook

По данным следствия, чиновник потребовал и получил 100 тыс. грн неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, который городские власти получили бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

Задержали и. о. мэра после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (контрабанда), ч. З ст. 368 (принятие или предложение неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, арестовать и отстранить от занимаемой должности.

В ГБР уточняют, что и.о. мэра, по их информации, требовал деньги от волонтера за передачу автобуса Volvo военным. Деньги получала сообщница чиновника.



Фото: dbr.gov.ua

В горсовете города Пустомыты сообщили, что задержанный – первый заместитель Пустомытовского городского головы Андрей Лукив.

"На время проведения расследования первый заместитель городского головы будет отстранен от работы. Пустомытовский городской совет надеется на объективное расследование со стороны правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)