"Слишком много гнили наверху". Билецкий заявил, что в Украине "неблагоприятная среда"

"Существуют страны, которым пришлось – не по их собственной воле – жить в постоянной войне. Не думаю, что об этом мечтают жители Израиля. Я очень сомневаюсь, что тайванцам нравится именно такая ситуация [с Китаем], а Южной Корее нравится такой сосед [Северная Корея]. Вряд ли. Но между тем, им приходится жить. Потому что в этих странах честное правительство. Потому что эти страны находятся среди первых 10–15 стран по честности судов. Поэтому инвестор приходит туда. Он знает, что его не ограбят, не заберут то, что у него есть", — сказал Билецкий.

Он также рассказал, почему, по его мнению, инвесторы уходят из Украины.

"Почему бегут инвесторы? Потому что он знает, что у нас в стране скоро работоспособного населения не останется. Люди выезжают. Здесь неблагоприятная среда не потому, что нам срочно нужно капитулировать перед Россией. Здесь неблагоприятная среда, потому что слишком много гнили у нас наверху", — подытожил лидер "Национального корпуса".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube