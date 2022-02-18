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"Слишком много гнили наверху". Билецкий заявил, что в Украине "неблагоприятная среда"

 
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Билецкий: Существуют страны, которым пришлось жить в постоянной войне, тем не менее инвесторы туда приходят
Билецкий: Существуют страны, которым пришлось жить в постоянной войне, тем не менее инвесторы туда приходят
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Из Украины уходят инвесторы из-за высокого уровня коррупции, а не в связи с угрозой российского вторжения. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Существуют страны, которым пришлось – не по их собственной воле – жить в постоянной войне. Не думаю, что об этом мечтают жители Израиля. Я очень сомневаюсь, что тайванцам нравится именно такая ситуация [с Китаем], а Южной Корее нравится такой сосед [Северная Корея]. Вряд ли. Но между тем, им приходится жить. Потому что в этих странах честное правительство. Потому что эти страны находятся среди первых 10–15 стран по честности судов. Поэтому инвестор приходит туда. Он знает, что его не ограбят, не заберут то, что у него есть", — сказал Билецкий.

Он также рассказал, почему, по его мнению, инвесторы уходят из Украины.

"Почему бегут инвесторы? Потому что он знает, что у нас в стране скоро работоспособного населения не останется. Люди выезжают. Здесь неблагоприятная среда не потому, что нам срочно нужно капитулировать перед Россией. Здесь неблагоприятная среда, потому что слишком много гнили у нас наверху", — подытожил лидер "Национального корпуса".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

11 декабля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, о рекордных за пять лет иностранных инвестициях в украинскую экономику. "В 2021 году, по оценкам экспертов, общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит $6,5 млрд", – написал он.

18 февраля 2022 года издание Forbes сообщило, что в Украине власть оказывает давление на международных инвесторов, из-за чего в стране происходит отток инвестиций. В статье говорится, что чистый отток капитала в Украине в 2020 году составил почти $900 млн, эта тенденция длится уже два года и усугубляется со временем. Одной из причин журналист считает неконструктивную политику власти по отношению к бизнесу.

Теги: коррупция, инвестиции, Андрей Билецкий, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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