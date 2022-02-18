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ПОЛИТИКА

Украинская власть давит на международных инвесторов, но поддерживает Коломойского – Forbes

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Противники Зеленского подчеркивают, что при росте налогов для всех один из его "главных покровителей" бизнесмен Игорь Коломойский избежал повышения для своих горнодобывающих предприятий, пишет Forbes
Противники Зеленского подчеркивают, что при росте налогов для всех один из его "главных покровителей" бизнесмен Игорь Коломойский избежал повышения для своих горнодобывающих предприятий, пишет Forbes
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Украине власть оказывает давление на международных инвесторов, из-за чего в стране происходит отток инвестиций, пишет в статье от 16 февраля американское издание Forbes.

Автор материала Кеннет Рапоза со ссылкой на данные доклада о мировых инвестициях пишет, что чистый отток капитала в Украине в 2020 году составил почти $900 млн, эта тенденция длится уже два года и усугубляется со временем. Одной из причин журналист считает неконструктивную политику власти по отношению к бизнесу.

Среди компаний, которые подверглись прессингу со стороны чиновников, Рапоза назвал медицинскую компанию "Синэво", международного сталелитейного гиганта ArcelorMittal и крупнейшую украинскую компанию по производству стали "Метинвест". Он отметил, что из-за такой политики президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку среди высших руководителей бизнеса и среднего класса.

Журналист подчеркнул, что противники Зеленского подчеркивают: при росте налогов для всех один из его "главных покровителей" бизнесмен Игорь Коломойский избежал повышения для своих горнодобывающих предприятий. При этом отношения президента с телеканалом Коломойского "1+1" стали предметом антиофшорного расследования Panama papers.

Контекст:

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

16 декабря 2021 года сеть лабораторий "Синэво" заявила, что Государственная налоговая служба (ГНС) безосновательно требует от нее 1,1 млрд грн. Позже в парламенте заверили, что ГНС штраф отменит.

Теги: налоги, инвестиции, бизнес, Игорь Коломойский, Метинвест, Владимир Зеленский, АрселорМиттал Кривой Рог, Panama papers, власть, давление
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