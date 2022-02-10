"Это противоречит европейской практике". "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о давлении на суд

Налоговые споры должны разрешаться по принципу состязательности в суде, а не с помощью правоохранителей, заявили в компании Фото: dia.dp.gov.ua

"Европейский суд по правам человека неоднократно подтверждал, что, участвуя в деле, прокурор даже фактом своего появления в судебном процессе позволяет усилить позицию той или иной стороны, нарушающей ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека – гарантированное право на справедливый суд ", – подчеркнули в компании.

По мнению адвоката "АрселорМиттал Кривой Рог" Игоря Нагая, суд предоставил возможность представителям предприятия детально объяснить свою позицию на сегодняшнем заседании, в частности благодаря значительному вниманию общества и средств массовой информации к этому резонансному делу.

"Налоговые споры должны разрешаться по принципу состязательности в суде, а не с помощью правоохранителей. Аргументами должны быть положения и научные доказательства, а не конъюнктурные цели или силовое давление. Мы уверены в профессиональной экспертизе в поддержку нашей позиции и будем защищать свою правоту. Надеемся, что Украина все же является страной, где международный инвестор может рассчитывать на принцип верховенства права", – сказал заместитель генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" по административным вопросам Артем Филипьев.