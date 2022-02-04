За атаками власти на металлургические компании может стоять Коломойский – СМИ

Коломойский, "который в нулевых наводил ужас на весь неолигархический бизнес, готов снова попытаться начать охоту на большую дичь", пишет "Главком" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ситуация выглядит абсурдно. Имея половину экономики в тени и коррупционные дыры размером в десятки миллиардов, правоохранители без четких аргументов и, несмотря на судебные решения, атакуют промышленные гиганты, исправно выплачивающие налоги. К примеру, "Метинвест" только за прошлый год перечислил в бюджеты всех уровней почти 53 млрд грн", – пишет журналистка.

Иррациональность происходящего, отмечает она, позволяет предполагать самые конспирологические причины: "От личного желания президента [Владимира] Зеленского показать всем, "кто в стране главный" (недаром же эпопея из ArcelorMittal началась с визита Владимира Зеленского в Кривой Рог в июле 2019 года) до очередной рейдерской схемы, близкой к Игорю Коломойскому".

Автор объяснила, что о вероятности такой версии могут говорить два факта.

"Днепровский миллиардер, который в нулевых наводил ужас на весь неолигархический (а значит, не способный к системному сопротивлению) бизнес, готов снова попытаться начать охоту на большую дичь? В пользу этой версии есть как минимум два факта. Во-первых, именно Игорь Коломойский после избрания Зеленского президентом впервые озвучил идею пересмотра методологии рентных платежей для железной руды. При этом методология ренты для его марганцевых ГОКов осталась неизменной. Во-вторых, единственным горнорудным предприятием Кривого Рога, до которого так и не дошла сборная команда правоохранительных органов, остается Криворожский железорудный комбинат, который контролирует Коломойский", – пишет "Главком".