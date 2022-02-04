За атаками власти на металлургические компании может стоять Коломойский – СМИ

"Ситуация выглядит абсурдно. Имея половину экономики в тени и коррупционные дыры размером в десятки миллиардов, правоохранители без четких аргументов и, несмотря на судебные решения, атакуют промышленные гиганты, исправно выплачивающие налоги. К примеру, "Метинвест" только за прошлый год перечислил в бюджеты всех уровней почти 53 млрд грн", – пишет журналистка.
Иррациональность происходящего, отмечает она, позволяет предполагать самые конспирологические причины: "От личного желания президента [Владимира] Зеленского показать всем, "кто в стране главный" (недаром же эпопея из ArcelorMittal началась с визита Владимира Зеленского в Кривой Рог в июле 2019 года) до очередной рейдерской схемы, близкой к Игорю Коломойскому".
Автор объяснила, что о вероятности такой версии могут говорить два факта.
"Днепровский миллиардер, который в нулевых наводил ужас на весь неолигархический (а значит, не способный к системному сопротивлению) бизнес, готов снова попытаться начать охоту на большую дичь? В пользу этой версии есть как минимум два факта. Во-первых, именно Игорь Коломойский после избрания Зеленского президентом впервые озвучил идею пересмотра методологии рентных платежей для железной руды. При этом методология ренты для его марганцевых ГОКов осталась неизменной. Во-вторых, единственным горнорудным предприятием Кривого Рога, до которого так и не дошла сборная команда правоохранительных органов, остается Криворожский железорудный комбинат, который контролирует Коломойский", – пишет "Главком".
1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.
По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.
На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании.
В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.
17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.