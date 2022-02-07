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Нардеп Магера заявил, что давление власти на крупный бизнес в Украине может негативно повлиять на курс гривны

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Сергей Магера: Одним прощают долги, а других практически ставят на грань банкротства
Сергей Магера: Одним прощают долги, а других практически ставят на грань банкротства
Фото: sigmatv.com.ua

Давление власти на крупный бизнес приведет к снижению конкурентоспособности украинских экспортеров и ударит по экономике страны, заявил в эфире телеканала "Украина 24" внефракционный народный депутат Сергей Магера.

"Наши налоговики читают совершенно по-другому Налоговый кодекс, это однозначно. К примеру, они считают, что ренту за пользование недрами нужно платить не с того, что добываешь, а с переработанного продукта. Но это все равно, что "Укрнафту" заставить платить рентные платежи за бензин, а не за нефть", – пояснил Магера.

По его словам, такие действия со стороны фискальных органов приведут к снижению конкурентоспособности отечественных предприятий и потере их позиций на мировых рынках. Это снизит валютные поступления в страну и негативно отразится на экономике и стабильности финансовой системы, убежден он.

"Такое давление – не что иное, как снижение конкурентоспособности наших предприятий, которые еще и экспортируют что-то за рубеж, то есть зарабатывают валюту", – отметил Магера.

Нардеп обратил внимание на избирательность налоговой при проведении проверок: одним предприятиям предъявляют претензии из-за якобы неуплаченных налогов, а другим в аналогичной ситуации списывают долги.

"Той же "Укрнафті" вместе с переработкой простили в недалеком прошлом долги под 30 млрд грн. Вот такой двухстандартный подход к налогообложению, когда одним прощают долги, а других практически ставят на грань банкротства, – это у нас уже стало практикой", – рассказал политик.

Контекст:

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

1 февраля про обыски на предприятиях в Кривом Роге сообщили в группе "Метинвест". В компании сообщили заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

Теги: налоги, экономика, экспорт, Укрнафта, Метинвест, АрселорМиттал Кривой Рог, курс гривны, Сергей Магера
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