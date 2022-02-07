Нардеп Магера заявил, что давление власти на крупный бизнес в Украине может негативно повлиять на курс гривны

"Наши налоговики читают совершенно по-другому Налоговый кодекс, это однозначно. К примеру, они считают, что ренту за пользование недрами нужно платить не с того, что добываешь, а с переработанного продукта. Но это все равно, что "Укрнафту" заставить платить рентные платежи за бензин, а не за нефть", – пояснил Магера.

По его словам, такие действия со стороны фискальных органов приведут к снижению конкурентоспособности отечественных предприятий и потере их позиций на мировых рынках. Это снизит валютные поступления в страну и негативно отразится на экономике и стабильности финансовой системы, убежден он.

"Такое давление – не что иное, как снижение конкурентоспособности наших предприятий, которые еще и экспортируют что-то за рубеж, то есть зарабатывают валюту", – отметил Магера.

Нардеп обратил внимание на избирательность налоговой при проведении проверок: одним предприятиям предъявляют претензии из-за якобы неуплаченных налогов, а другим в аналогичной ситуации списывают долги.

"Той же "Укрнафті" вместе с переработкой простили в недалеком прошлом долги под 30 млрд грн. Вот такой двухстандартный подход к налогообложению, когда одним прощают долги, а других практически ставят на грань банкротства, – это у нас уже стало практикой", – рассказал политик.