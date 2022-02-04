Пискун: Обыски на предприятиях с помощью силовиков – это превышение их полномочий

Святослав Пискун: Если проходят следственные действия на основании того, чего нет, – это преступление, которое называется "превышение полномочий" Фото: Gordon.com

По его словам, документы, на основании которых предприятия обвиняют в неуплате налогов, подготовлены с многочисленными нарушениями, в частности в них не указана сумма долга.

"В документах написано: "По решению суда Печерского района..." А кто расследует дело? Нет информации. Сказано, что это какие-то объединенные дела, хотя такого понятия в юриспруденции нет. В самом решении суда нет суммы налоговой задолженности! Зато есть прокурор. Причем не один, а сразу 10!" – заявил экс-генпрокурор.

От отметил, что к обыскам на предприятиях привлекли сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", притом что оснований для обысков нет и это подтвердила сама налоговая.

"Есть заявление налоговой службы, в котором сказано, что у "Метинвеста" нет задолженности перед Государством Украина по налогам. Более того, "Метинвест" заплатил в этом году 58,5 млрд налогов. Это $2,5 млрд – половина того, что мы от МВФ получаем", – подчеркнул Пискун.

Он считает, что с учетом этих обстоятельств действия власти являются неправомерными.

"Если нет задолженности, нет акта с суммой, то, получается, судью завлекли в незаконную деятельность не знаю чем. А также завлекли ГБР и прокуратуру. Потому что когда судья выносит решение в пользу того, чего нет, – это называется "злоупотребление властью". А если проходят следственные действия на основании того, чего нет, – это преступление, которое называется "превышение полномочий", – резюмировал Пискун.