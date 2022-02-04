Власть кошмарит весь бизнес в Украине, кроме предприятий Коломойского – Москаль

Геннадий Москаль: Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли Фото: glavcom.ua

"Посмотрите, какие наезды на бизнес – на "Сільпо", на "Новую почту", на "Криворожсталь", где инвестор известен во всем мире, который занимается металлургией, на ГОК, входящий в "Метинвест". В 2023 году – парламентские выборы, в 2024-м – выборы президента в Украине. Так вот, они сегодня готовят "черную кассу" на избирательную кампанию. И всех кошмарят. Потому что все должны платить "слугам", – заявил Москаль.

По его словам, власти действуют избирательно: налоговая, начислив дополнительные сборы с горно-обогатительних комбинатов, добывающих железную руду, обошла вниманием марганцевые ГОК Коломойского.

"Средний, малый бизнес кошмарят, я уже не говорю о крупных налогоплательщиках. Так а чего вы марганцевую руду, которая у Игоря Валерьевича Коломойского, не обложили никаким налогом? Зато обложили всех остальных!" – заявил Москаль.

Он добавил, что из Украины уходят инвестиции, так как инвесторы не хотят делать бизнес в стране, где силовики решают хозяйственные вопросы, а налоговая служба давит вместо того, чтобы помогать бизнесу в работе.

"Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли. Зачем приходит "Альфа"? Что, вооруженные выступления будут от тех, кто добывает руду? Налоговая должна быть партнером тех, кто платит налоги и содержит целое государство – и президента, и налоговую, и СБУ, и генеральную прокуратуру. А у нас все наоборот", – резюмировал Москаль.