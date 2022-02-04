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Власть кошмарит весь бизнес в Украине, кроме предприятий Коломойского – Москаль

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Геннадий Москаль: Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли
Геннадий Москаль: Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли
Фото: glavcom.ua

Власти усилили давление на крупный, средний и малый бизнес в Украине, чтобы собрать деньги в "черную кассу" накануне очередных выборов, но это давление не распространяется на предприятия, контролируемые бизнесменом Игорем Коломойским, заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-нардеп Геннадий Москаль.

"Посмотрите, какие наезды на бизнес – на "Сільпо", на "Новую почту", на "Криворожсталь", где инвестор известен во всем мире, который занимается металлургией, на ГОК, входящий в "Метинвест". В 2023 году – парламентские выборы, в 2024-м – выборы президента в Украине. Так вот, они сегодня готовят "черную кассу" на избирательную кампанию. И всех кошмарят. Потому что все должны платить "слугам", – заявил Москаль.

По его словам, власти действуют избирательно: налоговая, начислив дополнительные сборы с горно-обогатительних комбинатов, добывающих железную руду, обошла вниманием марганцевые ГОК Коломойского.

"Средний, малый бизнес кошмарят, я уже не говорю о крупных налогоплательщиках. Так а чего вы марганцевую руду, которая у Игоря Валерьевича Коломойского, не обложили никаким налогом? Зато обложили всех остальных!" – заявил Москаль.

Он добавил, что из Украины уходят инвестиции, так как инвесторы не хотят делать бизнес в стране, где силовики решают хозяйственные вопросы, а налоговая служба давит вместо того, чтобы помогать бизнесу в работе.

"Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли. Зачем приходит "Альфа"? Что, вооруженные выступления будут от тех, кто добывает руду? Налоговая должна быть партнером тех, кто платит налоги и содержит целое государство – и президента, и налоговую, и СБУ, и генеральную прокуратуру. А у нас все наоборот", – резюмировал Москаль.

Контекст:

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

Теги: налоги, Геннадий Москаль, Метинвест, металлургия, АрселорМиттал Кривой Рог
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