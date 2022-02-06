Власть давит на крупный украинский бизнес, основываясь на незаконных судебных решениях – Каленков

"То, что происходит сейчас с "Арселором" и "Метинвестом", – я бы не сказал, что это налоговый спор. Да, у налоговой есть практика выставления абсолютно необоснованных претензий, которые никак не устоят в суде. Но для налоговой это также повод наехать на предприятие, создать проблемы и покошмарить бизнес", – рассказал Каленков.

По его словам, в последние годы налоговая служба начала таким образом давить не только на средний и малый бизнес, но и на крупный, производя фактически рейдерские захваты.

"На самом деле налоговая сегодня опубликовала, что не имеет претензий к "Метинвесту" вообще. Есть решение суда, которое, кстати, было оформлено с существенными нарушениями, делающими его недействительными. Но при этом это повод для того, чтобы просто целая группа силовых органов сделала такой вот заход на предприятие. Начала кошмарить бизнес, заводить уголовные дела против конкретных должностных лиц, проводить обыски – и там, где указано в этом липовом решении суда, и там, где не указано", – объяснил Каленков.

Эксперт подчеркнул: горно-металлургический бизнес давно вышел на международный уровень и работает строго в рамках законодательства, поскольку любое нарушение – это репутационные потери. Такие компании не могут позволить себе допускать нарушения в налогообложении, объяснил он.

"Бизнес горно-металлургический – это международный бизнес, "Арселор" – крупнейшая компания. Ей легче заплатить больше, чем иметь репутационные риски. "Метинвест" – тоже глобальная компания. Она занимает средства за рубежом, 80% продукции экспортирует за границу. Там выставляются жесткие требования, в том числе и к финансовой отчетности. Поэтому понятно, что компании крупные международные существуют в рамках международного права", – отметил Каленков.

Он также обратил внимание на выборочность в работе налоговой, которая с надуманными обвинениями приходит с проверками на предприятия одних собственников, но совершенно не имеет претензий к аналогичному бизнесу других владельцев.

"Например, марганцевая руда – тоже железная. Существующие принципы налогообложения, с которыми сейчас заходят к "Арселору", "Метинвесту", распространяются и на марганцевые ГОК группы "Приват". Но к ним никто не заходит. Тут не выборочность законодательства, а выборочность решений", – подытожил Каленков.