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Власть давит на крупный украинский бизнес, основываясь на незаконных судебных решениях – Каленков

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Александр Каленков: Тут не выборочность законодательства, а выборочность решений
Александр Каленков: Тут не выборочность законодательства, а выборочность решений
Фото: ukrmetalurgprom / Facebook

Обыски на крупных предприятиях связаны не с нарушениями в налоговом законодательстве, это лишь предлог для давления. Об этом заявил 3 февраля в эфире телеканала "Наш" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"То, что происходит сейчас с "Арселором" и "Метинвестом", – я бы не сказал, что это налоговый спор. Да, у налоговой есть практика выставления абсолютно необоснованных претензий, которые никак не устоят в суде. Но для налоговой это также повод наехать на предприятие, создать проблемы и покошмарить бизнес", – рассказал Каленков.

По его словам, в последние годы налоговая служба начала таким образом давить не только на средний и малый бизнес, но и на крупный, производя фактически рейдерские захваты.

"На самом деле налоговая сегодня опубликовала, что не имеет претензий к "Метинвесту" вообще. Есть решение суда, которое, кстати, было оформлено с существенными нарушениями, делающими его недействительными. Но при этом это повод для того, чтобы просто целая группа силовых органов сделала такой вот заход на предприятие. Начала кошмарить бизнес, заводить уголовные дела против конкретных должностных лиц, проводить обыски – и там, где указано в этом липовом решении суда, и там, где не указано", – объяснил Каленков.

Эксперт подчеркнул: горно-металлургический бизнес давно вышел на международный уровень и работает строго в рамках законодательства, поскольку любое нарушение – это репутационные потери. Такие компании не могут позволить себе допускать нарушения в налогообложении, объяснил он.

"Бизнес горно-металлургический – это международный бизнес, "Арселор" – крупнейшая компания. Ей легче заплатить больше, чем иметь репутационные риски. "Метинвест" – тоже глобальная компания. Она занимает средства за рубежом, 80% продукции экспортирует за границу. Там выставляются жесткие требования, в том числе и к финансовой отчетности. Поэтому понятно, что компании крупные международные существуют в рамках международного права", – отметил Каленков.

Он также обратил внимание на выборочность в работе налоговой, которая с надуманными обвинениями приходит с проверками на предприятия одних собственников, но совершенно не имеет претензий к аналогичному бизнесу других владельцев.

"Например, марганцевая руда – тоже железная. Существующие принципы налогообложения, с которыми сейчас заходят к "Арселору", "Метинвесту", распространяются и на марганцевые ГОК группы "Приват". Но к ним никто не заходит. Тут не выборочность законодательства, а выборочность решений", – подытожил Каленков.

Контекст:

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

Теги: налоги, Метинвест, металлургия, законодательство, АрселорМиттал Кривой Рог, уголовное производство, проверки, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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