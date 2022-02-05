Власть оказывает давление на легальный бизнес вместо того, чтобы заняться теневой экономикой – экономист

Олег Пендзин: Власти наверняка стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей Фото: nrcu.gov.ua

"Сегодня под лозунгом "борьбы с теневым бизнесом и борьбы с теневой экономикой" власти резко увеличивают общее количество проверок бизнеса. Они [налоговики] не ходят к тем, кто находится в тени, ходят к тем, кто платит легально. Кто и так очень тяжело выживает в условиях пандемии. Поэтому, собственно, и увеличение этих проверок ведет к переводу бизнеса в тень", – считает эксперт.

Он убежден, что фискальное давление приводит к росту теневого сектора экономики и оттоку инвестиций, так как легальный бизнес теряет конкурентоспособность по сравнению с нелегальным.

"Увеличение проверок ведет однозначно к ухудшению и инвестиционному климату в стране и к общеэкономической ситуации", – заявил Пендзин.

По словам экономиста, власть действует избирательно: в бизнесе для нее есть "свои", которые получают преференции, и "чужие", для которых устраивают "маски-шоу".

"Мы видим проблемы и по расследованию уголовных преступлений, совершаемых провластными народными депутатами, мы видим реакцию власти по поводу своих и по поводу всех последних. Помните, была известная фраза, что "друзьям все, врагам – закон!". Ну чем закончили руководители одной из европейских стран, где проводился, собственно, этот принцип, мы знаем. Поэтому власти наверняка стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей", – сказал Пендзин.