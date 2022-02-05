ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Власть оказывает давление на легальный бизнес вместо того, чтобы заняться теневой экономикой – экономист

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олег Пендзин: Власти наверняка стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей
Олег Пендзин: Власти наверняка стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей
Фото: nrcu.gov.ua

Нынешним представителям власти стоит помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес по принципу "друзьям – все, врагам – закон". Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "РБК-Украина".

"Сегодня под лозунгом "борьбы с теневым бизнесом и борьбы с теневой экономикой" власти резко увеличивают общее количество проверок бизнеса. Они [налоговики] не ходят к тем, кто находится в тени, ходят к тем, кто платит легально. Кто и так очень тяжело выживает в условиях пандемии. Поэтому, собственно, и увеличение этих проверок ведет к переводу бизнеса в тень", – считает эксперт.

Он убежден, что фискальное давление приводит к росту теневого сектора экономики и оттоку инвестиций, так как легальный бизнес теряет конкурентоспособность по сравнению с нелегальным.

"Увеличение проверок ведет однозначно к ухудшению и инвестиционному климату в стране и к общеэкономической ситуации", – заявил Пендзин.

По словам экономиста, власть действует избирательно: в бизнесе для нее есть "свои", которые получают преференции, и "чужие", для которых устраивают "маски-шоу".

"Мы видим проблемы и по расследованию уголовных преступлений, совершаемых провластными народными депутатами, мы видим реакцию власти по поводу своих и по поводу всех последних. Помните, была известная фраза, что "друзьям все, врагам – закон!". Ну чем закончили руководители одной из европейских стран, где проводился, собственно, этот принцип, мы знаем. Поэтому власти наверняка стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей", – сказал Пендзин.

Контекст:

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании.

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

Теги: налоги, инвестиции, экономика, бизнес, финансы, власть, Олег Пендзин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Сладкий, нет сил". Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына
"Сладкий, нет сил". Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына
"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне
"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне
Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – СМИ
Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – СМИ
"Мою дочь против моей воли размещают в TikTok". Канье Уэст попросил у подписчиков совета
"Мою дочь против моей воли размещают в TikTok". Канье Уэст попросил у подписчиков совета
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (83094)
2
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте (73035)
3
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (66303)
4
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (47522)
5
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (39492)
6
"Сходит с ума", "Повезло Потапу". Каменских показала, что умеет делать языком (31005)
7
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце (30163)
8
Жена мэра Киева Кличко показала продукты, которые ест каждый день, и снялась с миской (22981)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS