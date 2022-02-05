Власть оказывает давление на легальный бизнес вместо того, чтобы заняться теневой экономикой – экономист

"Сегодня под лозунгом "борьбы с теневым бизнесом и борьбы с теневой экономикой" власти резко увеличивают общее количество проверок бизнеса. Они [налоговики] не ходят к тем, кто находится в тени, ходят к тем, кто платит легально. Кто и так очень тяжело выживает в условиях пандемии. Поэтому, собственно, и увеличение этих проверок ведет к переводу бизнеса в тень", – считает эксперт.
Он убежден, что фискальное давление приводит к росту теневого сектора экономики и оттоку инвестиций, так как легальный бизнес теряет конкурентоспособность по сравнению с нелегальным.
"Увеличение проверок ведет однозначно к ухудшению и инвестиционному климату в стране и к общеэкономической ситуации", – заявил Пендзин.
По словам экономиста, власть действует избирательно: в бизнесе для нее есть "свои", которые получают преференции, и "чужие", для которых устраивают "маски-шоу".
"Мы видим проблемы и по расследованию уголовных преступлений, совершаемых провластными народными депутатами, мы видим реакцию власти по поводу своих и по поводу всех последних. Помните, была известная фраза, что "друзьям все, врагам – закон!". Ну чем закончили руководители одной из европейских стран, где проводился, собственно, этот принцип, мы знаем. Поэтому власти наверняка стоит задуматься над тем, что у нас нет на сегодняшний момент вечных руководителей", – сказал Пендзин.
1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.
По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.
На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании.
В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.
17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.