Сумма неучтенных операций – 200 млн грн. СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов

Данные о реальных объемах операций передавали на подконтрольные фигурантам схемы серверы, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

По предварительным оценкам, сумма неучтенных операций за полтора года составила не менее 200 млн грн.

"Незаконная минимизация налогов предполагала махинации с кассовыми аппаратами. IT-специалисты настроили их таким образом, чтобы они не отправляли данные о части проведенных операций в Государственную налоговую службу Украины. Эти "модифицированные" кассовые аппараты были установлены в ряде торговых центров, осуществляющих продажу подакцизных товаров, в частности алкогольных изделий", – пояснили в релизе.

Данные о реальных объемах совершенных операций передавали на подконтрольные фигурантам схемы серверы на территории Украины и за рубежом.

В ходе обысков в Киевской и Днепропетровской областях изъяли кассовые аппараты, сфальсифицированные фискальные документы и компьютеры.

Открыто производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.