СБУ задержала участницу группировки "Пятнашка", которая участвовала в боевых действиях против ВСУ

Женщина участвовала в боевых действиях против украинских военных на Донбассе, отметили в спецслужбе.
"Задержанная – жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы. После "курса" подготовки в рядах боевиков главари привлекали ее к выполнению задач против подразделений Вооруженных сил Украины. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия", – говорится в сообщении.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.