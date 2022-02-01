СБУ задержала участницу группировки "Пятнашка", которая участвовала в боевых действиях против ВСУ

Женщина участвовала в боевых действиях против украинских военных на Донбассе, отметили в спецслужбе.

"Задержанная – жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы. После "курса" подготовки в рядах боевиков главари привлекали ее к выполнению задач против подразделений Вооруженных сил Украины. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия", – говорится в сообщении.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.