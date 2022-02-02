СБУ сообщила, что разоблачила троих несовершеннолетних, которые заказывали "минирования" объектов в Черкасской области

"По информации СБУ, ими оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области. В частности, два студента из Черкасс и один житель Смелы. Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых Telegram-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Telegram, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказы", – проинформировали в СБУ.

Несовершеннолетние сознались в содеянном и сказали, что "минированиями" хотели сорвать учебу и развлечься.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно). Фигурантам планируют сообщиьб о подозрении.

"Проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины", – добавили в СБУ.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



