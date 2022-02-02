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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ сообщила, что разоблачила троих несовершеннолетних, которые заказывали "минирования" объектов в Черкасской области

 
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В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины установила троих человек, которые, по данным следствия, являются "заказчиками" псевдоминирований объектов в Черкасской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 2 февраля.

"По информации СБУ, ими оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области. В частности, два студента из Черкасс и один житель Смелы. Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых Telegram-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он, напомним, не только пользовался закрытыми чатами в Telegram, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказы", – проинформировали в СБУ.

Несовершеннолетние сознались в содеянном и сказали, что "минированиями" хотели сорвать учебу и развлечься.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по  ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно). Фигурантам планируют сообщиьб о подозрении.

"Проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины", – добавили в СБУ.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube


Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что сообщения о массовых "минированиях" украинским правоохранителям поступают в основном из России, со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, минирование, Черкасская область
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