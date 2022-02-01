Монастырский: Сообщения о массовых "минированиях" поступают из РФ, ОРДЛО и Беларуси

Он сообщил, что с начала 2022 года поступило более 1 тыс. сообщений о "минированиях", информация касалась около 10 тыс. объектов.

Монастырский сказал, что в МВД это определяют как элемент гибридной войны.

"Что касается аспектов "минирований" – это, конечно, организованное явление. Мы это понимаем, сравнивая с прошлым годом. Мы понимаем, откуда исходит угроза. Здесь очень четко: IP-адреса электронных почт, с которых поступают сообщения, и телефоны: более 70% – Российская Федерация, ОРДЛО, и еще есть новинка – 10% из Республики Беларусь за последние несколько месяцев. Сообщения, поступающие с территории Украины, киберполиция и СБУ также находит, происходит привлечение к ответственности", – сказал он.

Министр отметил, что в частности, много сообщений поступает от несовершеннолетних.