Монастырский: Сообщения о массовых "минированиях" поступают из РФ, ОРДЛО и Беларуси

Он сообщил, что с начала 2022 года поступило более 1 тыс. сообщений о "минированиях", информация касалась около 10 тыс. объектов.
Монастырский сказал, что в МВД это определяют как элемент гибридной войны.
"Что касается аспектов "минирований" – это, конечно, организованное явление. Мы это понимаем, сравнивая с прошлым годом. Мы понимаем, откуда исходит угроза. Здесь очень четко: IP-адреса электронных почт, с которых поступают сообщения, и телефоны: более 70% – Российская Федерация, ОРДЛО, и еще есть новинка – 10% из Республики Беларусь за последние несколько месяцев. Сообщения, поступающие с территории Украины, киберполиция и СБУ также находит, происходит привлечение к ответственности", – сказал он.
Министр отметил, что в частности, много сообщений поступает от несовершеннолетних.
Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.
8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".
12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.
Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.
13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.
20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.
В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.