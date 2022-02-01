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Монастырский: Сообщения о массовых "минированиях" поступают из РФ, ОРДЛО и Беларуси

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Монастырский назвал массовые "минирования" элементом гибридной войны
Монастырский назвал массовые "минирования" элементом гибридной войны
Фото: МВС України / Facebook

Сообщения о массовых "минированиях" украинским правоохранителям поступают в основном из России, со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Беларуси. Об этом в эфире канала ICTV 31 января рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он сообщил, что с начала 2022 года поступило более 1 тыс. сообщений о "минированиях", информация касалась около 10 тыс. объектов.

Монастырский сказал, что в МВД это определяют как элемент гибридной войны.

"Что касается аспектов "минирований" – это, конечно, организованное явление. Мы это понимаем, сравнивая с прошлым годом. Мы понимаем, откуда исходит угроза. Здесь очень четко: IP-адреса электронных почт, с которых поступают сообщения, и телефоны: более 70% – Российская Федерация, ОРДЛО, и еще есть новинка – 10% из Республики Беларусь за последние несколько месяцев. Сообщения, поступающие с территории Украины, киберполиция и СБУ также находит, происходит привлечение к ответственности", – сказал он.

Министр отметил, что в частности, много сообщений поступает от несовершеннолетних.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МВД, Беларусь, Луганская область, Донецкая область, минирование, Денис Монастырский, ОРДЛО
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