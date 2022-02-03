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Министр финансов Украины назвал незначительными поступления в госбюджет в рамках налоговой амнистии

Марченко не считает, что налоговая амнистия провалилась
Марченко не считает, что налоговая амнистия провалилась
Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко в опубликованном 2 февраля интервью "Экономической правде" выразил мнение, что кампания одноразового добровольного декларирования физических лиц принесла "незначительные суммы" в государственный бюджет.

"Я бы не сказал, что она провалилась. Вопрос не в провале, а в возможности. Государство Украина создало возможность для своих граждан – одноразовое добровольное декларирование. [...] Сегодня 1,1 млрд грн задекларированы – это незначительные суммы, но в целом я вижу потенциал этой истории", – сказал министр.

Он отметил, что желающие декларировать "не видят проблем в процедурах, они видят проблемы в доверии".

"Я бы призвал граждан рассмотреть такую возможность, потому что обращается очень много юристов, адвокатов, клиенты которых очень хотели бы легализовать доходы, полученные без уплаты налогов", – объяснил Марченко.

Министр напомнил, что налоговая амнистия "имеет определенный срок", и после ее завершения "нужно понять, что делать дальше".

Контекст:

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа".

Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и в качестве доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявлял председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Нацбанк Украины определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.

Теги: налоги, коррупция, госбюджет, амнистия, бюджет, декларирование, Сергей Марченко
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