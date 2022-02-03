Министр финансов Украины назвал незначительными поступления в госбюджет в рамках налоговой амнистии

"Я бы не сказал, что она провалилась. Вопрос не в провале, а в возможности. Государство Украина создало возможность для своих граждан – одноразовое добровольное декларирование. [...] Сегодня 1,1 млрд грн задекларированы – это незначительные суммы, но в целом я вижу потенциал этой истории", – сказал министр.

Он отметил, что желающие декларировать "не видят проблем в процедурах, они видят проблемы в доверии".

"Я бы призвал граждан рассмотреть такую возможность, потому что обращается очень много юристов, адвокатов, клиенты которых очень хотели бы легализовать доходы, полученные без уплаты налогов", – объяснил Марченко.

Министр напомнил, что налоговая амнистия "имеет определенный срок", и после ее завершения "нужно понять, что делать дальше".