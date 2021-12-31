В рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали более 1,1 млрд грн – Гетманцев

Менее чем за месяц сумма задекларированного выросла в четыре раза Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"В конце года имеем более 1 млрд грн задекларированных гражданами активов в рамках налоговой амнистии, а именно 1,116 млрд грн, сбор в бюджет – 67,4 млн грн", – написал он.

Нардеп подчеркнул, что "в последний месяц динамика стремительно растет, общество постепенно лишается страхов, связанных с добровольным декларированием".

"Ожидаем положительных результатов и в следующем году. До конца налоговой амнистии осталось восемь месяцев", – отметил Гетманцев.

На 3 декабря украинцы задекларировали в рамках налоговой амнистии 250 млн грн.