ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гетманцев: Не участвуя в амнистии, вы заявляете, что не имеете доходов, полученных с уклонением от налогообложения. Это юридическая презумпция

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Гетманцев анонсировал усиление налогового контроля
Гетманцев анонсировал усиление налогового контроля
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Неучастие украинцев в налоговой амнистии будет значить, что у них нет доходов, за которые следует заплатить налоги. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Цель амнистии – в первую очередь дать возможность перед усилением налогового контроля вывести вбелую свои активы и сбережения. В законе есть важная норма: если вы не принимаете участие в амнистии, вы тем самым заявляете, что у вас отсутствуют доходы, полученные с уклонением от налогообложения. Это юридическая презумпция", – сказал он.

Нардеп отметил, что после завершения срока добровольного декларирования "никто не сможет сказать, что я деньги заработал пять лет назад".

"Это все не будет работать, сроков давности нет. Ты, принимая либо не принимая участие в декларировании, заявил, что все твои активы "белые", – объяснил Гетманцев.

Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты. Читайте полную версию интервью.

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявлял Гетманцев 1 июля.

Нацбанк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.

Теги: налоги, амнистия, доходы, декларация, деньги, украинцы, активы, финансы, декларирование, Даниил Гетманцев, нардеп
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