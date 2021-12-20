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Налоговая отменит доначисление "Синэво" 1,1 млрд грн – Гетманцев

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Налоговая вновь проверит сеть "Синэво"
Налоговая вновь проверит сеть "Синэво"
Фото: Сінево / Синэво / Synevo медична лабораторія / Facebook

Государственная налоговая служба Украины отменит решение о доначислении сети медицинских лабораторий "Синэво Украина" 1,1 млрд грн налогов, а также проведет дополнительную проверку с соблюдением законодательства и прав налогоплательщика. Об этом 20 декабря в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Причиной того, что налоговая служба обвинила "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании, Гетманцев назвал "дискоммуникацией" во время плановой проверки касаемо объема и качества предоставления документов налогоплательщика.

Парламентарий добавил, что после инициированной комитетом Рады встречи с обеими сторонами принято решение отменить результаты спорного акта налоговой и направить его на дополнительную проверку.

Контекст:

"Синэво" – часть европейского медицинского холдинга Medicover, представленного в Украине, Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии, Индии.

В 2015 году у "Синэво" уже были проблемы из-за налогов. В компании заявляли, что сотрудники Государственной фискальной службы выломали двери и начали обыск в центральном офисе в Киеве в связи с "неполной уплатой налогов".

16 декабря 2021 года сеть лабораторий заявила, что Государственная налоговая служба (ГНС) безосновательно требует от нее 1,1 млрд грн. В тот же день в ГНС 16 сообщили, что и.о. главы службы Михаил Титарчук взял дело "под личный контроль".

Прокомментировал ситуацию и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявивший, что в Украине отсутствует "коррупционная пирамида" и нужно разбираться с каждым конкретным случаем злоупотреблений, сообщало "Интерфакс-Украина".

Теги: Верховная Рада, налоги, медицина, инвестиции, бюджет, бизнес, документы, Синэво, расходы, проверки, Государственная налоговая служба Украины, Даниил Гетманцев
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