Налоговая отменит доначисление "Синэво" 1,1 млрд грн – Гетманцев

Причиной того, что налоговая служба обвинила "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании, Гетманцев назвал "дискоммуникацией" во время плановой проверки касаемо объема и качества предоставления документов налогоплательщика.

Парламентарий добавил, что после инициированной комитетом Рады встречи с обеими сторонами принято решение отменить результаты спорного акта налоговой и направить его на дополнительную проверку.