На акции SaveФОП под Радой произошли столкновения, полиция задержала пять человек. Видео

Протестующие не реагировали на требования освободить проезжую часть и устроили толкотню, заявили в полиции Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Во время мероприятия часть граждан вышли на улицу Грушевского, чем препятствовали движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили толкотню", – говорится в сообщении.

Пятерых мужчин, которые "устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских", доставили в районное отделение полиции.

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Видео: поліція Києва / YouTube

Vgorode пишет, что из-за акции предпринимателей были перекрыты Майдан Незалежности и Крещатик.