Введение регистраторов расчетных операций. Гетманцев заявил, что предпринимателям не надо угрожать власти

Гетманцев: Бороться за право не платить налоги тоже не нужно, потому что такого права нет Фото: sluga-narodu.com

Он подчеркнул, что выдача чека покупателю – законодательная норма, ее нет смысла оспаривать.

"Только враг себе может в ответ на простую норму выдавать фискальный чек покупателю лишить себя бизнеса. Если человек враг себе, я ничем не могу помочь", – сказал нардеп.

Он предложил предпринимателям, которые не готовы выполнять законы, задуматься о смене рода деятельности.

"Если человек не способен воспринимать норму, которая работает во всем мире, то я могу лишь выразить соболезнования и посоветовать заниматься чем-то другим, потому что это требование обязательно для всей торговли. А угрожать властям совершением преступления не следует. И бороться за право не платить налоги тоже не нужно, потому что такого права нет. Ни у кого нет права не платить налоги", – подчеркнул Гетманцев.