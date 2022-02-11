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Введение регистраторов расчетных операций. Гетманцев заявил, что предпринимателям не надо угрожать власти

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Гетманцев: Бороться за право не платить налоги тоже не нужно, потому что такого права нет
Гетманцев: Бороться за право не платить налоги тоже не нужно, потому что такого права нет
Фото: sluga-narodu.com

Протесты против введения кассовых аппаратов и угрозы в адрес власти не будут иметь никаких результатов. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил в интервью УНИАН, опубликованном 10 февраля.

Он подчеркнул, что выдача чека покупателю – законодательная норма, ее нет смысла оспаривать.

"Только враг себе может в ответ на простую норму выдавать фискальный чек покупателю лишить себя бизнеса. Если человек враг себе, я ничем не могу помочь", – сказал нардеп.

Он предложил предпринимателям, которые не готовы выполнять законы, задуматься о смене рода деятельности.

"Если человек не способен воспринимать норму, которая работает во всем мире, то я могу лишь выразить соболезнования и посоветовать заниматься чем-то другим, потому что это требование обязательно для всей торговли. А угрожать властям совершением преступления не следует. И бороться за право не платить налоги тоже не нужно, потому что такого права нет. Ни у кого нет права не платить налоги", – подчеркнул Гетманцев.

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке введения кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Кабинет Министров сделал исключение по использованию РРО для предприятий сельской торговли

Теги: Верховная Рада, налоги, депутаты, закон, торговля, кассовые аппараты, предприниматели, Даниил Гетманцев
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