Гетманцев считает "идиотской" дискуссию о необходимости работать с кассовыми аппаратами

"Реформа состоялась, отменять РРО никто не будет. Мы за счет государства разработали бесплатную систему, пожалуйста, установи и выдавай чек, больше ничего не надо. Эту дискуссию, по поводу "надо или не надо", я считаю идиотской – именно по медицинскому диагнозу, без метафор", – сказал он.

Нардеп отметил, что с таким же успехом можно обсуждать отмену налогообложения.

"Давайте, например, [...] выйдем на улицу, возьмем пару-тройку людей, нарисуем плакаты: "[Президент Владимир] Зеленский, Гетманцев – вбивці бізнесу", повесим и потребуем отменить налоги. Потому что без налогов бизнес будет лучше развиваться, все же выйдут из тени, все будет по-белому", – сыронизировал Гетманцев.

Он подчеркнул, что продажи товаров фиксируют почти во всем мире.

"Почему ФЛП, продавая товар, не должен фиксировать продажу? Я о Сомали говорить не буду, но весь остальной мир так делает, а мы с вами продолжаем дискуссию. Ну это же идиотизм!" – заявил Гетманцев.