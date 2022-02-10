Гетманцев назвал рынок в Киеве "черной дырой контрабанды", и не исключил, что там можно купить танк

"После Майдана Владимирский рынок, к слову пребывающий в коммунальной собственности, перешел под контроль семьи одного из тогдашних заместителей генерального прокурора (наиболее одиозного, связанного, как свидетельствует пресса, с одной вечной кандидаткой в президенты с 2008 года). Так вот, после этого рынок города превратился в черную дыру контрабанды", – сказал он.

По словам нардепа, на Владимирском рынке "можно купить все".

"Не знаю, можно ли приобрести танк, но не исключаю. Туда налоговики даже боятся заходить. Братки, титушки… Талантливой прокурорской семье удалось восстановить там анклав лихих 90-х. Естественно, вся работа в черную. Заработки огромные. Не ФЛП-торговцев, конечно, а администрации", – утверждает Гетманцев.

Он подчеркнул, что установка регистраторов расчетных операций (РРО) "эти заработки значительно уменьшит", но не приведет к увольнению предпринимателей.

Гетманцев объяснил, что под "одной вечной кандидаткой в президенты" имеет в виду лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко, и отметил, что "по странному стечению обстоятельств главным лоббистом требований администрации рынка по отмене РРО в ВР является упомянутая Юлия Тимошенко".