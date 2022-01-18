ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Наш край" про обязательные кассовые аппараты для ФЛП: Сейчас не время для дополнительных финансовых нагрузок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Антон Киссе: Мы должны помогать, а не препятствовать деятельности. Поэтому я поддерживал отсрочку начала действия закона
Антон Киссе: Мы должны помогать, а не препятствовать деятельности. Поэтому я поддерживал отсрочку начала действия закона
Фото: odessitua.com

Сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Антон Киссе заявил, что нужно отсрочить закон, который обязал с 1 января всех физических лиц – предпринимателей на едином налоге со второй по четвертую группы иметь кассовые аппараты. Об этом 18 января сообщил сайт политической силы.

"В условиях пандемии бизнесу и так приходится очень сложно. Я считаю, что сейчас не время для дополнительных финансовых нагрузок. Мы должны помогать, а не препятствовать деятельности. Поэтому я поддерживал отсрочку начала действия закона", – сказал политик.

В партии отметили, что законодатели позволили не использовать кассовые аппараты в своей деятельности только двум категориям предпринимателей.

"Повезло ФЛП первой группы. Это те предприниматели, у которых нет наемных работников и которые осуществляют розничную торговлю за наличные деньги на рынках. При этом, чтобы не устанавливать кассовый аппарат, ежегодный доход таких предпринимателей не должен превышать 1 млн грн. Также отдельным постановлением правительства разрешили не использовать кассовые аппараты предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельской местности, при условии непревышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1,0855 млн грн)", – объяснили в "Нашем крае".

Штраф за первую не проведенную через кассовый аппарат операцию составит 100% от суммы чека, за вторую и последующие будут штрафовать уже на 150%.

"Стоимость кассовых аппаратов – 4–20 тыс. грн. Но в стенах ВР сейчас обсуждается предложение об отсрочке наложения штрафов в месяц", – отметили в партии.

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Кабинет Министров сделал исключение по использованию РРО для предприятий сельской торговли.

Теги: Верховная Рада, налоги, Кабинет Министров, бизнес, доходы, штраф, деньги, законопроект, торговля, кассовые аппараты, предприниматели, Наш край, финансы, Антон Киссе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летня Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летня Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
"Кормящая мамочка", "Наконец-то голая". 45-летняя Волочкова показала обнаженное тело
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
  "Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
"Все делают медленно, утюг можно ждать час". Невеста экс-супруга Ани Лорак пожаловалась на сервис в отеле Занзибара
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (125771)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам (87846)
3
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино (73441)
4
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (70618)
5
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (70545)
6
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (55365)
7
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (44063)
8
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой (38989)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS