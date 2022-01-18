"Наш край" про обязательные кассовые аппараты для ФЛП: Сейчас не время для дополнительных финансовых нагрузок

Антон Киссе: Мы должны помогать, а не препятствовать деятельности. Поэтому я поддерживал отсрочку начала действия закона Фото: odessitua.com

"В условиях пандемии бизнесу и так приходится очень сложно. Я считаю, что сейчас не время для дополнительных финансовых нагрузок. Мы должны помогать, а не препятствовать деятельности. Поэтому я поддерживал отсрочку начала действия закона", – сказал политик.

В партии отметили, что законодатели позволили не использовать кассовые аппараты в своей деятельности только двум категориям предпринимателей.

"Повезло ФЛП первой группы. Это те предприниматели, у которых нет наемных работников и которые осуществляют розничную торговлю за наличные деньги на рынках. При этом, чтобы не устанавливать кассовый аппарат, ежегодный доход таких предпринимателей не должен превышать 1 млн грн. Также отдельным постановлением правительства разрешили не использовать кассовые аппараты предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельской местности, при условии непревышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1,0855 млн грн)", – объяснили в "Нашем крае".

Штраф за первую не проведенную через кассовый аппарат операцию составит 100% от суммы чека, за вторую и последующие будут штрафовать уже на 150%.

"Стоимость кассовых аппаратов – 4–20 тыс. грн. Но в стенах ВР сейчас обсуждается предложение об отсрочке наложения штрафов в месяц", – отметили в партии.