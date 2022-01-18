"Наш край" про обязательные кассовые аппараты для ФЛП: Сейчас не время для дополнительных финансовых нагрузок

"В условиях пандемии бизнесу и так приходится очень сложно. Я считаю, что сейчас не время для дополнительных финансовых нагрузок. Мы должны помогать, а не препятствовать деятельности. Поэтому я поддерживал отсрочку начала действия закона", – сказал политик.
В партии отметили, что законодатели позволили не использовать кассовые аппараты в своей деятельности только двум категориям предпринимателей.
"Повезло ФЛП первой группы. Это те предприниматели, у которых нет наемных работников и которые осуществляют розничную торговлю за наличные деньги на рынках. При этом, чтобы не устанавливать кассовый аппарат, ежегодный доход таких предпринимателей не должен превышать 1 млн грн. Также отдельным постановлением правительства разрешили не использовать кассовые аппараты предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельской местности, при условии непревышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1,0855 млн грн)", – объяснили в "Нашем крае".
Штраф за первую не проведенную через кассовый аппарат операцию составит 100% от суммы чека, за вторую и последующие будут штрафовать уже на 150%.
"Стоимость кассовых аппаратов – 4–20 тыс. грн. Но в стенах ВР сейчас обсуждается предложение об отсрочке наложения штрафов в месяц", – отметили в партии.
Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.
После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.
В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.
Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.
Кабинет Министров сделал исключение по использованию РРО для предприятий сельской торговли.