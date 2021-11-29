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Китайский инвестор подал в суд из-за национализации "Мотор Січ" и требует у Украины $4,5 млрд

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Китайцы требуют у Украины компенсацию за нарушение двустороннего инвестиционного соглашения
Китайцы требуют у Украины компенсацию за нарушение двустороннего инвестиционного соглашения
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Китайская компания Skyrizon подала в арбитражный суд Гааги иск с требованием компенсации в размере $4,5 млрд от Украины за нарушение двустороннего инвестиционного соглашения по продаже "Мотор Січ". Об этом 29 ноября сообщила Global Times.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, с целью заморозить их активы в Украине, отмечается в публикации.

В ней подчеркнули, что все компании были инвесторами производителя авиадвигателей "Мотор Січ", а санкции были наложены одновременно с усилиями правительства США заблокировать приобретение компании Китаем.

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта 2021 года заявил о решении вернуть в государственную собственность "Мотор Січ". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий получат компенсации, отметил он. Данилов говорил, что речь не идет о "национализации" "Мотор Січі". Предприятие "будет возвращено в собственность украинского народа законным образом в соответствии с действующим законодательством", говорил он.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил 12 марта, что законопроект по "Мотор Січі" представят через две-три недели.

20 марта суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Січі", сообщили в СБУ. Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

На заявления о подготовке законопроекта по "Мотор Січі" отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал "Интерфакс-Украина". В МИД Китая заявляли, что требуют от Украины защитить права китайских инвесторов.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. Антимонопольный комитет Украины не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

В январе 2021 года США и Украина ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Січі". В Китае санкции назвали "варварским грабежом".

Богуслаев обвинил китайских партнеров в отказе от инвестиций, но выступал против полной национализации. По его мнению, следует "цивилизованно" оставить китайцам 35% предприятия.

Зеленский заявил, что пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием "Мотор Січ".

Теги: США, Украина, Китай, инвестиции, СНБО, Мотор Січ, Владимир Зеленский, национализация
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